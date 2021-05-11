Судья из Алматы отрицает факт получения взятки

Жолманова говорит, что в ее кабинете была организована прослушка.

Судья Медеуского районного суда Алматы Светлана Жолманова, в кабинете которой недавно проводили обыск и изъяли крупную сумму денег, провела пресс-конференцию, во время которой опровергла информацию о возбужденном на нее деле, передает zakon.kz.

Взятку, о которой ранее было сообщено в СМИ и соцсетях, я не получала и уголовного дела в отношении меня не имеется. Обнаруженные в моем кабинете 10 тысяч долларов США были для покупки квартиры в ипотеку, чтобы перевезти мою пожилую мать поближе ко мне. Меня не задерживали. В отношении меня уголовного дела не возбуждено. Я по делу являюсь свидетелем с правом на защиту, - сказала Светлана Жолманова.

По ее словам, 10 тысяч долларов она принесла на работу, потому что боялась держать их дома. Эту сумму она взяла в долг у подруги. В тот день, со слов Жоламановой, в 15:00 она собиралась в банк, но в 12:00 состоялся обыск.

Я сидела спокойно, уверенно. В телефоне мне многие коллеги писали: "Что происходит", "Нас не выпускают из здания на обед" . Я отвечала, что все нормально, не переживайте. Потом мне младший сын написал, что у нас в квартире обыск. Я тогда возмутилась. Потом мы приехали туда и там провели обыск, - вспоминает судья.

Жолманова говорит, что в ее кабинете была организована прослушка. По ее словам, и обыск, и прослушка были организованы из-за того, что она всегда отстаивала независимость судей и все это делается для того, чтобы ее отстранили от работы.

Здесь у нас больше внутренняя организация работы. Вопросы по делам практики. Постоянно мое возмущение, недовольна была организацией работы суда. По решениям были указания, но мы не слушались, мы выносили в любом случае законные решения, - рассказала она.

Рассказать о том, какие были указания, она отказалась в связи с тем, что занимает пост судьи.

Журналисты спросили, будет ли она подавать в суд о защите чести и достоинства. Жолманова ответила, что предъявлять иски судьи не могут, этим может заниматься Союз судей при Верховном суде. Если Союз посчитает необходимым, то будет подан иск.

При этом Жолманова хочет привлечь к ответственности сотрудника, который распространил ее фотографию во время обыска. С этой целью она написала заявление на имя генерального прокурора.

Адвокат судьи Жанна Меркушева сообщила, что пока неизвестно, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела. По ее словам, нарушены права судьи:

- незаконно велась прослушка в рабочем кабинете судьи, хотя помещение охраняется законом о тайне совещательной комнаты;

- незаконно был проведен обыск. У сотрудников, которые проводили обыск, не было санкции и согласования с генпрокурором;

- незаконно приостановлены полномочия Жолмановой. По делу она проходит свидетелем, а не подозреваемой.

Адвокат остановилась на том, что делами по статье "Мошенничество" занимается Антикоррупционная служба, а не Комитет национальной безопасности.

Это не входит в компетенцию органов нацбезопасности. Они должны передать по подследственности, - сказала она.

28 апреля появилась информация о том, что у судьи Медеуского райсуда при обыске изъяли крупную сумму денег. В пресс-службе горсуда Алматы пояснили, что в служебном кабинете судьи было изъято 10 000 долларов. Ее заподозрили "в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу".

Отмечалось, что полномочия судьи были приостановлены.

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