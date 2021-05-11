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Стрелок из Казани предупреждал, что намерен убить "огромное количество биомусора"

Фото: Telegram 11 мая 2021, 14:24

Вы должны делать все, что я захочу - Галявиев.

19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, предупреждал о массовом убийстве, сообщает zakon.kz.

В Telеgram-канале Mash появилось заявление стрелка.

Предположительно, перед стрельбой Галявиев опубликовал несколько постов.

В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек.

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