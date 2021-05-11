Как получить водительские права в Казахстане. Правила

Теоретические занятия по каждому предмету планируются не более двух часов в день, практические - шесть часов.

Министр внутренних дел РК своим приказом от 30 апреля 2021 года внес изменения в подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, передает zakon.kz.

Как известно, с июня 2016 года в Казахстане отменили обязательное обучение в автошколах для получения водительских прав. Ежегодно правила их получения упрощаются. Теперь, чтобы получить права, достаточно иметь теоретические и практические навыки по правилам дорожного движения РК, сдать в СпецЦОНе экзамен по теории ПДД и практическому вождению на автомобиле, и в случае успешной сдачи экзаменов может получить водительское удостоверение.

А теперь посмотрим, что говорят правила и какие требования предъявляются к учебным центрам, проводящим дистанционное обучение, для получения категории "А", "В" и подкатегорий "А1", "В1".

Обучение теоретическим знания проводится на информационно - образовательном ресурсе (ИОР), которые включает в себя обеспечение учебно-методическими материалами, формами интерактивного взаимодействия обучающихся с преподавателем и друг с другом, а также администрирование, организация и сопровождения учебного процесса. Программный код Интернет-ресурса, а также результаты прохождения тестирования, история обучения, информация об успеваемости обучающихся хранятся на собственных серверах, либо на серверах, арендованных в собственность учебного заведения (юридического лица) или индивидуальных предпринимателей, - говорится в документе.

Учебный контент такого ресурса должен соответствовать текущему законодательству РК в области обеспечения безопасности дорожного движения на начало обучения.

При дистанционном обучение через сайт обеспечивается идентификация личности обучающихся посредством системы аутентификации.

Обмен информации на таком интернет-ресурсе осуществляется с использованием системы защищенного протокола "Hyper Text Transfer Protocol Secure" (https).

Согласно правилам, дистанционное обучение предоставляет возможность смешанной технологии обучения.

При этом доля дистанционного обучения с использованием интернет-ресурса должна составлять не менее 80%, включая обучающий контент, а также тестирование от общего количества часов обучения. На очную форму отводиться не более 20% обучения.

Также говорится, что для осуществления учебного процесса по дистанционному обучению необходимо:

наличие тьюторов и служб по реализации дистанционного обучения;

организовывать и проводить консультации в режиме "on-line";

организовывать обратную связь в режиме "off-line".

Учебные занятия в режиме "off-line" предусматривает процесс учебного взаимодействия, при котором общение преподавателя и обучаемого осуществляется синхронно (видео лекции, задания в системе ИОР, электронная почта, работа обучаемого с учебником по заданию преподавателя с последующей сдачей рубежного или итогового контроля);контролировать учебные достижения обучающихся в режиме "on-line" и "off-line".

Информационно - образовательный ресурс предоставляет методы и средства для накопления и хранения результатов освоения обучающихся учебного материала на всех уровнях образовательного процесса в течении двух лет после окончания прохождения обучения.

Электронный учебно-методический комплекс дисциплины включает обязательный и дополнительный комплекты.

Обязательный комплект состоит из:

силлабуса, включающего содержание дисциплины, календарно-тематический план, список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной), модульной разбивки дисциплины;

электронного конспекта лекций и видео лекций;

материалов практических и семинарских занятий;

заданий для самостоятельной работы обучающегося и самостоятельной работы обучающегося под руководством преподавателя;

материалов по организации рубежного контроля (контрольных работ, тестовых заданий, индивидуальных заданий);

материалов по организации итогового контроля (тестовых экзаменационных заданий, вопросов к экзамену, билетов, экзаменационных контрольных работ);

графика проведения дистанционных консультаций.

Дополнительный комплект определяется учебной организацией самостоятельно.

Как указывается, что в учебной организации, внедряющей дистанционное обучение, формируется информационная система управления, содержащая базу данных обучающихся (приказы о зачислении, переводах, восстановлении, сведения о текущей успеваемости обучающихся).

Также формируется подразделение, осуществляющее организационное, методическое, информационное и техническое сопровождение процесса обучения по дистанционному обучению.

Структурное подразделение, осуществляющее сопровождение дистанционного обучения планирует и организует учебный процесс по дистанционному обучению, ведет документацию, связанную с дистанционным обучением, планирует повышение квалификации преподавателей и тьюторов.

Подразделение, обеспечивающее сопровождение дистанционного обучения, осуществляет консультативную помощь в разработке, электронных учебных изданий, мультимедийных курсов, методических пособий, администрирует тестирующие системы и средства контроля знаний, разрабатывает методику использования информационных ресурсов для дистанционного обучения, - отмечается в правилах.

При этом теоретические занятия по каждому предмету планируется не более четырех часов в день. Теоретические занятия по каждому предмету планируются не более двух часов в день, практические - шесть часов.

В течение дня с одним обучаемым по вождению автомобиля допускается отрабатывать:- на автотренажере - не более одного часа;- на учебном автомобиле не более двух часов, за исключением упражнения "Вождение в колонне", а также упражнений, связанных с перевозкой грузов, которые отрабатываются в течение четырех часов.

Для получения прав после прохождения обучения потребуется прохождение медицинского осмотра по форме 083-У.

Затем следует сдача экзамена на знание ПДД РК и практический экзамен на вождение автомобиля.

Кроме того, за сбор и подачу пакета необходимых документов для получения водительского удостоверения необходимо будет оплатить госпошлину – 1,25 МРП (3 646,3 тенге в 2021 году).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!