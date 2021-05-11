Россияне смогут запретить оформлять на себя кредиты

Это должно стать одной из мер борьбы с финансовым мошенничеством.

В России обсуждают право граждан на "добровольный запрет" кредитов, сообщает zakon.kz

По информации РБК, соответствующие законопроекты сейчас рассматриваются в российском парламенте. В них идет речь о том, что граждане получат возможность не платить по оформленным на них кредитам, если они заранее предупредили, что не намерены получать никаких займов.

Механизм "добровольного запрета" стал актуален в связи с тем, что в последнее время участились случаи, когда мошенники, завладев персональными данными граждан, оформляли на них денежные займы. Чтобы застраховаться от подобных рисков гражданам нужно будет направить соответствующее обращение в банки или на портал "Госуслуги", используя мобильные приложения или личные кабинеты. И в течение семи дней оно должно будет быть удовлетворено. После этого никто не сможет получить займ от имени этого человека, а если такое все же произойдет, то он имеет законное право не платить по счетам.

Если клиент со временем передумает, то он также сможет аннулировать свой запрет. Пока данная инициатива находится на стадии обсуждения, а какова будет ее судьба станет ясно в июне 2021 года.

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