Аферисты использовали имя президента Австрии для продажи биткоинов

Мошенники подделали интервью президента, в котором тот якобы признается, что обогатился на криптовалюте.

В Австрии бурно обсуждают связь президента Александра Ван дер Беллена с финансовыми мошенниками, передает zakon.kz

Я рад, что попробовал трансакции с биткоинами. Я никогда раньше не зарабатывал так легко столько денег. Я говорю о десятках тысяч евро в день, - будто бы утверждал президент в фейковом интервью.

Администрация президента отрицает любое отношение их шефа к криптовалютам, и теперь этим инцидентом занимается полиция.

Ранее преступники также использовали имена публичных персон и фейковые медиаплатформы для вовлечения граждан в свои махинации.

Например, в 2019 году они создали поддельный сайт издания Krone и ссылались на предпринимателя Дитриха Матешица и ведущего телеканала ZIB Армина Вольфа, чтобы выманить деньги у читателей, информирует rg.ru.

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