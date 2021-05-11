Берлускони попал в больницу

За последние месяцы он уже попадал в больницу несколько раз.

В Италии госпитализирован 84-летний экс-премьер-министр страны Сильвио Берлускони, сообщает zakon.kz.

По информации Vesti.ru, он находится в миланской больнице "Сан-Раффаэле".

Сильвио Берлускони в сентябре 2020 года перенес коронавирус. Также несколько лет назад Берлускони перенес серьезную операцию на сердце.

13 мая в Сиене завершится процесс по обвинениям Берлускони в подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток. Ранее политика полностью оправдали, но следователи заподозрили свидетелей в ложных показаниях.

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