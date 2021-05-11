Токаев подписал ряд законов по ратификации договоров с Северной Македонией

В частности, они предусматривают выдачу лиц и взаимную правовую помощь.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов: "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о взаимной правовой помощи по уголовным делам", "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о выдаче лиц", а также "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о передаче осужденных лиц", передает zakon.kz.

В частности, документы предусматривают взаимную правовую помощь при расследовании уголовных дел и выдаче преступников.

Согласно Договору, передача осужденного производится, если человек осужден за деяние, которое является преступлением в обеих странах. При этом важно, что судебное решение, вынесенное в отношении осужденного, является окончательным и период времени, подлежащий отбытию составляет не менее шести месяцев.

Как отмечается, на передачу должны быть согласны обе стороны и сам осужденный.

Как пояснял первый заместитель Генерального прокурора РК Берик Асылов, осужденный не может быть выдан в случаях, если передача преступника наносит ущерб суверенитету страны, противоречит национальному законодательству, если лицо осуждено за преступление, посягающее на государственную безопасность, если осужденный вовлечен в процедуру предъявления иска - например, если идет судебный процесс по возмещению ущерба, причиненного его преступлением.

Что касается закона о выдаче лиц, то он урегулирует вопросы экстрадиции лиц, находящихся в розыске для привлечения к уголовной ответственности.

Договором предусмотрены следующие основания выдачи. Согласно законодательству обеих стран, деяние должно являться преступлением, лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, должно быть наказано лишением свободы на срок не менее одного года, для исполнения приговора суда срок неотбытого наказания у разыскиваемого должен быть не менее шести месяцев. Теперь об основаниях, по которым человек не может быть задержан. Если по законодательству запрашивающей стороны за преступление предусмотрена смертная казнь, если лицо, находящееся в розыске, оправдано или уголовное преследование в отношении него прекращено, если истек срок давности, если человек, находящийся в розыске, является гражданином этой страны, если запрашиваемое лицо совершило военное преступление, или он не может быть обвинен или осужден за расу, религию, политические взгляды, - пояснял Асылов.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в Северной Македонии и Казахстане нет скрывающихся от закона людей, подлежащих взаимной экстрадиции.

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