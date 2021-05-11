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Из школы в Нур-Султане эвакуированы 175 человек

Фото: pixabay.com 11 мая 2021, 16:29

Взрывных устройств не обнаружено

В Нур-Султане "заминировали" частную школу, сообщает zakon.kz.

В 11.32 часов поступил вызов о том, что на электронную почту частной школы "Астана Garden School" поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. На место незамедлительно были направлены все экстренные службы. Из школы эвакуированы 175 человек. Взрывных устройств не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК.

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