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В Нур-Султане появится дорожная разметка зеленого цвета

Фото: nur_sultan 11 мая 2021, 17:05

В настоящее время изучаются участки улиц, для применения данной схемы организации дорожного движения.

В Нур-Султане появится дорожная разметка зеленого цвета в начале автобусной полосы, сообщает zakon.kz.

В целях обеспечения безопасности, концентрации внимания и заблаговременного информирования водителей, принято решение о внедрении по заполнению выделенных полос общественного транспорта дорожной разметкой зеленого цвета в начале автобусной полосы, - сообщили в ДП столицы.

В настоящее время изучаются участки улиц, для применения данной схемы организации дорожного движения.

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