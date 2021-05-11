Приложение zakon.kz
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Он планирует посетить ряд объектов.
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Туркестан. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, передает zakon.kz.
Первый Президент Казахстана прибыл в Туркестан. В ходе визита планируется посещение ряда социально-культурных объектов столицы тюркского мира, - написал Укибай в Twitter.
В Туркестане Елбасы ознакомился с результатами благоустройства "Парка Первого Президента".
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