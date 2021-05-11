Быть верующим или атеистом - это выбор самого человека

Граждане Казахстана могут иметь религиозные убеждения или быть свободным от них.

В Казахстане функционируют 18 конфессий и 3816 религиозных объединений. Главными направлениями религиозной политики страны являются укрепление межконфессионального согласия, продвижение принципов светскости, пропаганда национальных и духовных ценностей, пресечение радикализма, возвращение к традиционной религии, передает zakon.kz.

Казахстан – светское государство

Казахстан – светское государство, у нас право на свободу вероисповедания предусмотрено на законодательном уровне. Так, Основной закон нашей страны начинается со статьи 1, которая гласит: "Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы".

- Признаками светского государства являются отсутствие официальной государственной религии, свобода создания и деятельности религиозных объединений, непризнание ни одного из вероучений обязательным, равенство религиозных объединений перед законом, система образования и воспитания, за исключением духовных (религиозных) организаций образования, отделена от религии и носит светский характер, - отметил эксперт, старший преподаватель кафедры религиоведения и культурологии КазНУ имени аль-Фараби, PhD докторант Елнар Берикбаев.

Все равны перед законом и судом

Статья 14 Конституции РК гласит, что в Казахстане все равны перед законом и судом: "Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам".

При этом, в соответствии с пунктом 7 Статьи 6 Закона “О религиозной деятельности и религиозных объединениях” никто не имеет права по мотивам своих религиозных убеждений отказываться от исполнения обязанностей, предусмотренных Конституцией и законами Республики Казахстан.

Также не допускается проведение религиозных обрядов и осуществление миссионерской деятельности на территории и в зданиях организаций образования, за исключением духовных (религиозных) организаций образования.

Каждый гражданин имеет право на свободу совести

В Основном законе страны в статье 22 говорится: "Каждый имеет право на свободу совести".

Это значит, каждый гражданин имеет право исповедовать любую религию или быть атеистом. Причем в силу каких-то изменившихся убеждений или желания человек может из одной конфессии перейти в другую, духовно совершенствоваться, получать религиозное образование, учиться в тех вузах, в которых он сам пожелает.

- В Казахстане никто ни от кого не требует каких-то религиозных убеждений, человек может быть полностью свободным от них и не исповедовать никакую религию, - подчеркнул Елнар Берикбаев. - А верующие, независимо от того, какой религии они придерживаются, могут иметь свои религиозные убеждения, распространять их, участвовать в деятельности религиозных объединений и заниматься миссионерской деятельности. Все эти моменты предусмотрены в Законе "О религиозной деятельности и религиозных объединениях":

Доктор юридических наук Роман Подопригора в комментариях к Закону "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" пишет:

"Право на свободу вероисповедания (религии, совести) является одним из основных прав человека, закрепленных в Конституции, законодательстве многих стран мира и международно-правовых документах. Не является исключением и Конституция Республики Казахстан, которая в статье 22 устанавливает, что каждый имеет право на свободу совести".

Также, по мнению ученого, "граждане Республики Казахстан, других государств и лица без гражданства вправе свободно исповедовать как единолично, так и совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, какое-либо принуждение в определении отношения к религии, к участию или неучастию в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, в обучении религии не допускается. …Казахстанский закон также распространяет право на свободу вероисповедания на граждан, не являющихся верующими, поскольку он говорит о праве не исповедовать никакой религии, хотя в целом закон посвящен именно верующим и их объединениям. Следует сказать, что иногда свободу вероисповедания рассматривают в качестве одной из составляющих свободы совести, которая, помимо свободы вероисповедания, включает право человека не исповедовать никакой религии, иметь антирелигиозные убеждения. По смыслу казахстанского законодательства, как мы уже указывали выше, понятия "свободы совести" и "свободы вероисповедания" синонимичны".

Что касается государства и религиозных объединений, юрист дает следующий комментарий: "Религиозные объединения отделены от государства. Все религии и религиозные объединения равны перед законом. Никакая религия или религиозные объединения не пользуются никакими преимуществами по отношению к другим. Религиозные объединения не выполняют каких-либо государственных функций, и государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если они не противоречат законодательству. Государство не финансирует религиозные объединения.

Религиозные объединения не участвуют в выборах органов государственной власти и управления. Не допускается образование партий и иных политических формирований религиозного характера, а также участие религиозных объединений в деятельности политических партий или оказание им финансовой поддержки. Служители религиозных объединений могут участвовать в политической жизни наравне со всеми гражданами только от своего имени.

Религиозные объединения обязаны соблюдать требования законодательства и правопорядок. Государство способствует установлению отношений взаимной терпимости и уважения между гражданами, исповедующими религию и не исповедующими ее, а также между различными религиозными объединениями.

Не допускается деятельность не зарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке религиозных объединений.

Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых направлены на утверждение в государстве верховенства одной религии, разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанных с насилием или призывами к насилию.

Запрещаются пропаганда религиозного экстремизма, а также совершение действий, направленных на использование межконфессиональных различий в политических целях.

Государство вправе проводить религиоведческую экспертизу по основаниям устанавливаемым законодательными актами Республики Казахстан.

Религиоведческая экспертиза проводится с участием представителей религиозных организаций, общественных объединений, государственных органов, религиоведов, юристов и других специалистов в области права на свободу совести.

Порядок проведения религиоведческой экспертизы определяется Правительством Республики Казахстан".

Главные направления религиозной политики Республики Казахстан

Главными направлениями религиозной политики РК являются профилактика, выявление и реабилитация.

Профилактика предусматривает укрепление межконфессионального согласия, продвижение принципов светскости и пропаганду национальных и духовных ценностей.

Выявление - проведение системного мониторинга межэтнической и религиозной ситуации, а реабилитация – это пресечение радикализма, возвращение к традиционной религии, социальная адаптация

Сегодня в нашей стране функционируют 18 конфессий и 3816 официально зарегистрированных религиозных объединений. Из них 2683 относятся к исламу, 592 – протестантизм, 342 – православие.

Религиозная ситуация в Казахстане выглядит таким образом: 70% - представители ислама, 26,2% – православие, 2,8% – атеисты, 11% – прочие.

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