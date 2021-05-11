Коралловые рифы могут окончательно исчезнуть

Приложение zakon.kz
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Такой прогноз дают австралийские ученые.
Коралловые рифы разрушаются под воздействием глобального потепления и к 2050 году могут полностью прекратить свое существование, передает zakon.kz.
Сотрудники австралийского университета имени Джеймса Кука провели исследование и пришли к выводу вследствие увеличения выбросов углекислого газа структура воды в океанах изменяется.
А в новых условиях рост и восстановление корраловых рифов происходит намного медленнее.
Это также негативно отражается на множестве растений и животных, обитающих среди коралловых рифов, сообщает издание "Известия".
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