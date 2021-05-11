Ученые нашли новое лекарство от лишнего веса

Исследование проводили на мышах.

Ученые обнаружили новый способ лечения ожирения, сообщает zakon.kz.

Австралийские биологи из Института медицинских исследований Гарвана вместе с коллегами из Китая и Канады разработали подход, при котором лекарственное вещество напрямую воздействует на жировые ткани.

По данным Lenta.ru, этот способ эффективнее и безопаснее, чем существующий в данное время метод, направленный на подавление аппетита.

Отмечается, что лекарства, уменьшающие чувство голода, действуют на центральную нервную систему и имеют множество серьезных побочных эффектов, ограничивающих их использование.

Ученые проводили исследование на мышах.

В нашем исследовании мы обнаружили, что мыши, которым вводили BIBO3304, набрали за семь недель примерно на 40 процентов меньше веса, чем обычные мыши на той же диете. Это было обусловлено увеличением тепловыделения тела и уменьшением жировой массы, - объяснил доктор Янь-Чуань Ши.

По его словам, ученые применили подобную методику к человеческим жировым клеткам и обнаружили, что они начали переключаться на выработку тепла, используя те же гены, что и у грызунов.

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