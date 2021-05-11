Токаев направил телеграмму Путину

В этот час разделяю скорбь тяжелейшей утраты.

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования Владимиру Путину в связи с трагической гибелью российских школьников в гимназии в Казани, сообщает zakon.kz.

В этот час разделяю скорбь тяжелейшей утраты с семьями погибших детей и выражаю им сочувствие, – говорится в телеграмме главы государства.

11 мая в одной из школ Казани произошла стрельба. Погибли 9 человек.

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