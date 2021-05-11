15 тыс. тенге за паспорт вакцинации в Алматы - врачи дали комментарий

Утверждается, что главрач ГКП № 4 после выявления этого факта, уволилась по собственному желанию.

В соцсетях появилась информация о том, что в алматинской поликлинике № 4 продавали паспорта вакцинации, сообщает zakon.kz.

Стоило это якобы 15 тыс. тенге.

Автор поста считает, что, "подобные факты на уровне подлога, халатности, бесконтрольности со стороны медработниковпомогаек, в том числе гл. врачей нивелируютобесценивают процесс массовой вакцинации. Ибо в этом случае выявится некорректная статистика в части планирования закупа ЛС, СИЗ, ИМН, что приведет к дефектам стратегической составляющей, и это уже политический вопрос".

Здесь же автор поста утверждает, что главрач ГКП № 4 после выявления этого факта, уволилась по собственному желанию.

В администрации поликлиники прокомментировали ситуацию.

Относительно действий медицинских работников поликлиники №4 города Алматы, в части выявления фактов "поддельной вакцинации" - материалы поданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих решений. руководитель отдела правовой работы УОЗ города Алматы Макпал Сералинова

Это не первый случай. В конце апреля текущего года появились сообщения о похожих махинациях в Алматы. Тогда было начато служебное расследование, а журналистам удалось найти мошенников, просивших все те же 15 тыс. тенге за липовый паспорт вакцинации.

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