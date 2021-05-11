Почему люди по-разному реагируют на вакцину – профессор Шарман

Последствия от вакцины в виде температуры и иных проявлений достаточно безобидны, - считает профессор.

Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман рассказал, почему у многих людей нет побочных явлений на вакцину от коронавируса, сообщает zakon.kz.

В своем интервью региональной службы коммуникаций Алматы он объяснил, что это говорит о том, что иммунная система мобилизуется.

Ученый объяснил, почему важно создать коллективный иммунитет и привел в качестве примера – США.

По мнению вирусолога, профессора медицины, Члена американской ассоциации здравоохранения Алмаза Шармана, весь мир вступает в очень ответственную фазу борьбы с коронавирусом, так как созданы высокоэффективные вакцины, которые реально помогают.

Коронавирус меняет свою структуру, мутирует и в этой ситуации важно, чтобы мы сумели мобилизовать свои силы, чтобы у коронавируса не было возможности мутировать. Это достигается тем, чтобы максимальное количество людей были вакцинированы. Представим, что люди, населяющие планету, тяжело больны COVID-19, экономика в коматозном состоянии и вдруг ученые создали вакцины. Как и любое лекарство, вакцины будут эффективны, если применены в достаточных дозах. Дозировка вакцины определяется тем, какое количество людей вакцинируется. Чем больше людей вакцинируется, тем быстрее будет создан коллективный иммунитет. президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман

Ученый отметил, что существуют самые разные точки зрения о том, какое количество населения должны получить прививку. Эти цифры варьируются в пределах 70-80%. Ясно одно, чем больше людей получит вакцину, тем быстрее завершится история с пандемией.

В продолжение Алмаз Шарман сообщил, что людям не стоит переживать по поводу безопасности вакцины.

Нежелательные последствия прививки достаточно безобидные. Это бывает боль мышечная, в плече, у некоторых боль в животе. Все эти симптомы проходят в течение 24-36 часов. Вакцина предназначена для того, чтобы натренировать иммунную систему, чтобы она боролась при встрече с реальным коронавирусом. Это как при тренировке мышц: когда мы недостаточно натренированы, то после интенсивной физической нагрузки болят мышцы. Приблизительно то же самое происходит с вакциной. Почему люди по-разному реагируют? Это связано с тем, чтобы люди когда-то сталкивались с другими коронавирусами. На самом деле коронавирус представлен более чем 300 разновидностями. Это большое семейство. президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман

Он добавил, что это хорошо, что у многих нет побочных явлений. Это говорит о том. что иммунная система таким образом мобилизуется.

Кроме того, не стоит отказываться от вакцинации лицам с хроническими заболеваниями и аллергикам. Единственное исключение: если у человека был отек Квинке.

По словам профессора, недавно он вернулся из Калифорнии, где наблюдал за тем, как активно в этом регионе проходит вакцинация, благодаря которой уже 4 июня жители юга США смогут вернуться к привычной жизни, уже сейчас здесь отменили масочный режим на улицах.

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