На базе отдыха в ВКО горят восемь домов

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Жертв и пострадавших нет.
В поселке Новая Бухтарма спасатели борются с огнем, охватившим сразу несколько домиков, сообщает zakon.kz.
11 мая в 16.48 в поселке Новая Бухтарма на базе отдыха начался пожар.
Огонь молниеносно распространился на 8 домиков, кровлю кафе и одну баню. Прибывшие оперативно на место происшествия пожарные борются с огнем на предварительной площади 409 кв.метров. На месте пожара работает 6 автоцистерн и 48 человек личного состава. Также дополнительно в помощь прибыли спасатели на лодке "Вельбот" в составе 3 человек, а также 2 пожарные машины из Серебрянска, - уточнили в ДЧС ВКО.
К месту возгорания прибыли сотрудники полиции. Жертв и пострадавших нет.
Причину пожара выясняют специалисты, - отметили в ведомстве.
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