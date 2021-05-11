На базе отдыха в ВКО горят восемь домов

Жертв и пострадавших нет.

В поселке Новая Бухтарма спасатели​ борются с огнем, охватившим сразу несколько домиков, сообщает zakon.kz.

11 мая в 16.48 в поселке Новая Бухтарма на базе отдыха​ начался пожар.

Огонь молниеносно распространился​ на 8​ домиков, кровлю кафе и одну баню. Прибывшие оперативно на место происшествия пожарные борются с огнем на​ предварительной площади 409 кв.метров. На месте пожара работает 6 автоцистерн и 48 человек личного состава. Также дополнительно в помощь прибыли спасатели на лодке "Вельбот" в составе​ 3 человек, а также 2 пожарные машины из Серебрянска, - уточнили в ДЧС ВКО.

К месту возгорания прибыли сотрудники полиции. Жертв и пострадавших нет.

Причину​ пожара выясняют специалисты, - отметили в ведомстве.

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