Президент Татарстана: число погибших при стрельбе возросло до 9

Он добавил, что еще 18 детей находятся в ДРКБ, к сожалению, есть с огнестрельными ранениями, с переломами, ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить им жизни.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил об увеличении числа погибших в результате стрельбы в казанской гимназии №175, сообщает zakon.kz.

По его словам, погибли семь учащихся, одна учительница и еще одна женщина.

Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек. Президент Татарстана Рустам Минниханов

Он добавил, что еще 18 детей находятся в ДРКБ, к сожалению, есть с огнестрельными ранениями, с переломами, ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить им жизни.

Мы ожидаем борт из Москвы, при необходимости будет оказана поддержка и федеральными медицинскими центрами, – подчеркнул Рустам Минниханов.

На данный момент идут следственные действия, возбуждено уголовное дело.

Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось, — отметил он.

О стрельбе в школе №175 Казани стало известно сегодня утром.

19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии и открыл огонь из гладкоствольного охотничьего ружья. Как стало известно впоследствии, оружие он приобрел на законных основаниях незадолго до трагедии. Злоумышленника удалось задержать.Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения. Расследованием обстоятельств ЧП занимаются сотрудники Следственного комитета, которым предстоит установить мотивы убийцы и все обстоятельства совершенного им преступления.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. 12 мая объявлен в Татарстане днем траура.

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