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МИД РК выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Иерусалиме

Фото: Gov.kz 11 мая 2021, 19:45

Казахстанские дипломаты призвали избегать актов подстрекательства вокруг комплекса мечети Аль-Акса и уважать статус-кво.

МИД Республики Казахстан сделал заявление, сообщает zakon.kz.

Выражаем обеспокоенность эскалацией насилия в Восточном Иерусалиме и обострением палестино-израильских отношений.

В складывающейся ситуации все вовлеченные стороны должны проявить сдержанность и отказаться от шагов, ведущих к дальнейшему ухудшению ситуации.

Призываем избегать актов подстрекательства вокруг комплекса мечети Аль-Акса и уважать статус-кво.

Надеемся, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения эскалации напряженности в священный месяц Рамадан.

Казахстан выступает за справедливое решение палестинско-израильского конфликта исключительно мирным путем на основе формулы "Two State solution" и соответствующих резолюций Организаций Объединенных Наций.

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