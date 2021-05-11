Поезд насмерть сбил школьника в Акмолинской области

АО "НК "ҚТЖ" приносит соболезнование семье погибшего и призывает население строго соблюдать Правила безопасности на железной дороге.

Несчастный случай произошел 10 мая на станции Ерейментау в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

Мальчик, пропуская поезд, вошел в колею соседнего пути, по которому двигался встречный состав. Машинист поезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.

АО "НК "ҚТЖ" приносит соболезнование семье погибшего и призывает население строго соблюдать Правила безопасности на железной дороге. Пренебрежение правилами несет угрозу жизни и здоровью.

Железнодорожники ведут активную разъяснительную работу по профилактике травматизма. Совместно с сотрудниками линейной полиции, военизированной охраны, магистральной сети проводятся рейды в местах несанкционированного перехода людей через железнодорожные пути, также проводятся встречи с населением. пресс-служба АО "НК "ҚТЖ"

Стоит отметить, переход ж/д путей в местах, необорудованных пешеходными настилами, запрещен. Наезд на пешехода, внезапно появившегося на пути, предотвратить практически невозможно, так как тормозной путь ж/д состава не менее 800 м.

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