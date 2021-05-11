Убитая в казанской школе учительница пыталась спасти ребенка

Эльвира Игнатьева пришла работать в школу в тот же год, когда устроивший стрельбу Ильназ Галявиев ее закончил. При этом учительница у него не преподавала.

Одной из жертв стрельбы в гимназии № 175 в Казани стала молодая учительница английского языка Эльвира Игнатьева, сообщает zakon.kz.

Учительница встала на пути оружия 19-летнего Ильназа Галявиева, закрыв собой школьника. В результате педагог получила ранение, оказавшееся смертельным, передает ТАСС.

Эльвира Игнатьева пришла работать в школу в тот же год, когда устроивший стрельбу Ильназ Галявиев ее закончил. При этом учительница у него не преподавала.

Она вела страницу в Instagram. Последний пост она опубликовала пять дней назад.

В комментариях к последним фото в ее профиле уже появились скорбные надписи со словами соболезнования родным.

Второй убитой оказалась 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова. В настоящее время в реанимации в крайне тяжелом состоянии находится еще один пострадавший учитель - преподаватель математики Мулланур Мостафин. Он оказался первым, в кого выстрелил Ильназ Галявиев.

11 мая 19-летний студент ТИСБИ Ильназ Галявиев пришел с ружьём в школу №175 на ул. Джаудата Файзи и начал расстреливать взрослых и детей. По последним данным, на месте погибли учительница и семь восьмиклассников. Ещё двое раненых, по данным Минздрава, скончались в больнице. Всего в стационары Казани увезли 18 детей и троих взрослых. Стрелка задержали. СКР возбудил дело о массовом убийстве.

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