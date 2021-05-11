В "красной зоне" ограничат допуск в аэропорты и вокзалы

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач на транспорте внесла изменения в постановление о карантине, сообщает zakon.kz.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в регионах, расположенных в зоне высокого риска (красная зона) будет ограничен допуск провожающих и встречающих в здания аэропортов и железнодорожных вокзалов, за исключением тех, что участвуют в проекте "Ashyq"".

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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