Бари Алибасов: Я в заточении - сын забрал паспорт

Между тем, сестра продюсера Роза винит во всех бедах Бари Алибасова-младшего. По ее словам, он делает все, чтобы свести отца на тот свет.

Продюсер группы "На-На" вот уже несколько месяцев живет в Калининграде, где восстанавливается после сложной операции на ноге. Бари Каримович признается, что очень хотел бы попасть в Москву, но у него нет такой возможности, сообщает zakon.kz.

В новом выпуске "Прямого эфира" Роза Каримовна, сестра Бари Алибасова, которая обычно не контактирует с журналистами, рассказала о своих опасениях. Она всерьез переживает за жизнь и здоровье музыкального продюсера. Сейчас о нем заботится его сын, который увез отца в Калининград.

Съемочная группа побывала в гостях у продюсера. По его словам, в Калининграде ему очень скучно.

Мой паспорт у сына, он мне его не возвращает. Так что я практически я в заточении. заявил Бари Алибасов

Слова продюсера, находящегося в бедственном положении, вызвали в студии бурный резонанс. Андрей Малахов удивился, что поведение Бари Каримовича так сильно меняется в зависимости от того, есть с ним рядом сын или нет. Бари-младший прояснил ситуацию. Он сообщил, что отец страдает от перепадов настроения.

Между тем, сестра продюсера Роза винит во всех бедах Бари Алибасова-младшего. По ее словам, он делает все, чтобы свести отца на тот свет.

И отравление "Кротом" - его рук дело, - утверждает родственница.

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