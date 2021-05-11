Причиной страшного пожара в ВКО мог стать шашлык

По факту ЧП заведено уголовное дело. Подозреваемого в пожаре задержали. По словам полицейских, им оказался 35-летний житель Риддера, ранее не судимый.

В Риддере сгорели почти 300 га соснового бора и больше 30 домов. Один человек погиб, двое пострадали. А причиной мог стать шашлык, который жарил 35-летний местный житель, отдыхая на природе, сообщает zakon.kz.

Страшный пожар уничтожил половину поселка Лесхоз в окрестностях Риддера. За пару часов сгорел 31 дом из 60, передает Первый канал "Евразия".

Пенсионерка Лидия Александровна до сих пор в состоянии шока. Огонь превратил в пепел все, даже последние ее сбережения.

Деньги скопила на смерть и положила в подпол, а штукатурка вся ее засыпала. 350 000 все сгорели. Пламя так запылало, что ужас. пенсионерка Лидия Карыпова

Пожар начался в лесу. По словам пострадавших, они видели, как молодые люди отдыхали на природе и разожгли костер для шашлыков. Очевидцы даже успели заснять на видео первое пламя. Сильный ветер усугубил ситуацию. Местные пожарные не успевали. На помощь прибыли коллеги из Усть-Каменогорска, столицы и Павлодара.

Паника у всех была. Сначала начали эвакуировать их, после начали тушить отдельно стоящие дома. пожарный Айбек Даумов

Помогали и полицейские. Огонь тушили с высоты с помощью четырех вертолетов. Светлана Жилина плачет, что не успела спасти своего верного пса Грея. Его обгоревшее тело она обнаружила только сейчас. Женщина сама едва успела покинуть пылающий дом, получила ожог. Спасаясь, пострадал и ее сын.

Сын руку поранил сильно, сухожилие перерезал, но помощи наша городская больница не оказала. Зашили через одно место. Привезли больных - все в ожогах. У них фурацилина даже нет. жительница поселка Светлана Жилина

Родные погибшей вчера пенсионерки дежурят в больнице. На волоске теперь жизнь другого жителя Лесхоза - супруга Веры Герасимовой. У него ожог 80% тела.

Очень тяжелое состояние у мужа. Женщина внизу оказалась, она не смогла вскарабкаться. У нее руки парализованы. Она умерла, угорела. жительница поселка Вера Герасимова

Один пациент 1949 года рождения поступил в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, 80% поражения. Второй пациент находится в травмотделении, процент поражения 40%. Вызваны санавиация, областной травматолог, областной реаниматолог. Консультированы, рекомендован перевод пациентов в Усть-Каменогорск. исполняющая обязанности главного врача риддерской городской больницы Виктория Новикова

Сейчас погорельцев разместили в профилактории. Их обеспечили бесплатным питанием и всем необходимым. Каждой семье выплатят по 1 млн тенге. Людям помогают с восстановлением документов. Работает комиссия, которая подсчитывает ущерб от пожара. А аким области пообещал погорельцам ключи от новых домов до конца лета.

До 15 августа 31 дом будет построен. Привлечены пять серьезных организаций. Начал работать благотворительный фонд. Работники госслужб, учителя, врачи, все жители ВКО перечисляют. Я надеюсь, так же, как мы, все перечислят свою однодневную зарплату. аким восточно-казахстанской области Даниал Ахметов

По факту ЧП заведено уголовное дело. Подозреваемого в пожаре задержали. По словам полицейских, им оказался 35-летний житель Риддера, ранее не судимый. Работает специальная следственно–оперативная группа. Полицейские изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.

В Риддере объявлена ЧС. Огонь локализован, но на месте дежурят лесники. Они обходят территорию соснового бора пешком. Боятся, чтобы ситуация не повторилась. Вот так дорого природе обходится человеческая беззаботность и небрежность. Ведь, как правило, девять из 10 пожаров приходится по вине отдыхающих. А виновнику крупного пожара в Восточном Казахстане грозит срок всего до двух лет.

Сегодня вечером в Риддер из столицы вылетает рейс с гуманитарным грузом на борту. Пострадавших от пожара людей обеспечат продуктовыми корзинами и горячим питанием. Благотворительная акция организована Духовным управлением мусульман Казахстана и посольством ОАЭ.

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