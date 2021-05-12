Елбасы посетил многофункциональный туристический комплекс "Караван-Сарай"

В ходе визита Елбасы было показано театрализованное водное шоу.

Первый Президент Казахстана посетил Летающий театр "Алтын Самұрық" и посмотрел конное театрализованное представление "Қыз қуу", сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Кроме того, в ходе визита Елбасы было показано театрализованное водное шоу.

Справочно:

Комплекс расположен в буферной зоне культурного заповедника "Азрет Султан". Площадь комплекса составляет 117,6 тыс кв.м.

Комплекс "Караван-Сарай" включает в себя улицу торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, "Летающий театр", амфитеатр для проведения конного шоу, восточный базар, торговые ряды и бутики, отели и рестораны, СПА и фитнес-центр, кинотеатр, семейно-развлекательный центр. При этом все сооружения связаны водным каналом.

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