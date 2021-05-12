На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение

Приложение zakon.kz
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Эпицентр землетрясения расположен в 200 км на юго-восток от города Алматы.
12 мая в 00:12 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz о ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Эпицентр землетрясения расположен в 200 км на юго-восток от города Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 8.5.
Магнитуда MPV 4.1.
Координаты эпицентра 42.66° с.ш. 79.25° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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