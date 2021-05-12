На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен в 200 км на юго-восток от города Алматы.

12 мая в 00:12 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz о ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 200 км на юго-восток от города Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 8.5.

Магнитуда MPV 4.1.

Координаты эпицентра 42.66° с.ш. 79.25° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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