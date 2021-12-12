Россия и США создали рабочую группу по поиску причин утечки на МКС

РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС.

США и РФ создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) и путей ее устранения, заявила представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новостия.

Роскосмос образовал комиссию по борьбе с утечкой. И совместная рабочая группа была создана между НАСА и российскими партнерами для сотрудничества в определении причин (утечки) и потенциального недопущения (ее) негативных последствий, - сказала Хелмс на заседании совета.

По ее словам, НАСА готовит тензометры (приборы для измерения деформаций) к отправке на МКС на американском грузовом корабле Cargo Dragon в начале июня, чтобы установить их в промежуточной камере модуля "Звезда" для помощи в поиске причин утечки воздуха.

Основываясь на понимании напряжения конструкции и самих трещин, специалисты не считают, что существует непосредственная проблема безопасности. И в настоящее время, предполагая, что (скорость) утечки останется стабильной и ситуация не ухудшится, риск для экипажа считается минимальным"12 - отметила Хелмс.

В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

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