Сразу два землетрясения произошли ночью на казахско-кыргызской границе

Магнитуда MPV 4.2.

Сразу два землетрясения произошли на границе Казахстана и Кыргызстана 11 мая в 22:44 и в 00:12 Алматинского времени, сообщает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 200 км на юго-восток от г. Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 8.7. и 8.5.Магнитуда MPV 4.2.Координаты эпицентра 42.63° с.ш. 79.24° в.д.Глубина 15 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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