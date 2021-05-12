Обеспечил себя на всю жизнь: Обнародован гонорар Сондерса за бой с "Канело"

Утром 9 мая Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс провели поединок в Арлингтоне.

Бывший чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс за поединок с Саулем Альваресом заработал $ 8 млн, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил обозреватель Майк Коппинджер.

Билли Джо Сондерс за бой с Альваресом заработал $ 8 млн. С учетом травмы, которая угрожает его карьере, Сондерс обеспечил себя на всю жизнь, — написал Коппинджер.

Напомним, утром 9 мая Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс провели поединок в Арлингтоне (штат Техас, США). Мексиканец одержал победу техническим нокаутом. Британец не вышел на девятый раунд. После завершения схватки у Билли диагностировали перелом орбитальной кости и другие травмы.

Благодаря победе Альварес завоевал титул по версии WBO и теперь владеет поясами по версиям WBA Super, WBC и WBO во втором среднем весе.

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