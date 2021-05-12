В ВОЗ заявили о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в мире

В организации добавили, что уровни заболеваемости и смертности от коронавируса по-прежнему остаются на очень высоком уровне.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире снизился за прошедшую неделю на 4%, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В глобальном плане число новых случаев COVID-19 и число смертей немного уменьшилось за эту неделю: всего зарегистрировано более 5,5 млн заразившихся и более 90 тысяч умерших, - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

В организации добавили, что уровни заболеваемости и смертности от коронавируса по-прежнему остаются на очень высоком уровне.

Заболеваемость выросла в регионе Юго-Восточной Азии (на 6%), к которому ВОЗ относит также Индию, тогда как в Европе число новых случаев инфицирования снизилось на 23%, Восточном Средиземноморье - на 13%, Африке - на 5%, Северной и Южной Америке - на 4%. Смертность существенно выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (34%) и Юго-Восточной Азии (на 15%), но сократилась в Европе (на 18%), Восточном Средиземноморье (на 13%), Северной и Южной Америке (на 4%), а также в Африке (на 3%).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!