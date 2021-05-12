Китайский зоопарк неделю скрывал побег трех леопардов 

Задержано пять сотрудников зоопарка.

19 апреля из сафари-парка в городе Ханчжоу сбежали три леопарда, сообщает zakon.kz.

По информации National Geographic, зоопарк умолчал о побеге животных. Все это время они бродили по жилым районам и пугали людей. Даже когда камеры наблюдения зафиксировали разгуливающих по улицам хищников, зоопарком никаких объявлений по этому поводу сделано не было.

1 мая зоопарк все же заявил в полицию. В свое оправдание его администрация заявила, что леопарды молодые и не слишком агрессивные, они не хотели сеять панику.

Организация просто боялась снижения числа посетителей. В этот период здесь бывает около 50 000 гостей ежедневно, а в самом городе проживает около 10 миллионов человек, - заявили общественники.

Двое леопардов уже пойманы, сейчас ведутся поиски третьего. Он был замечен с воздуха, но пока специалисты прибыли на место – леопард убежал.

По подозрению в халатности было задержано пять сотрудников зоопарка. Сам парк закрыт на неопределенный срок. Ведется расследование.

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