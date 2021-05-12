Экономика Казахстана восстанавливается быстрее прогнозов

Впервые с марта 2020 года показатель ВВП вышел в положительную зону

Министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании правительства доложил о социально-экономическом развитии Казахстана за первый квартал 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, впервые с марта прошлого года показатель ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%.

Экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста. Рост сферы услуг вышел в плюсовую зону раньше, чем мы прогнозировали. Восстанавливается внутренний спрос, - сказал Асет Иргалиев.

Он отметил, что также наблюдается динамичный и устойчивый рост в отраслях обрабатывающей промышленности и значительный рост инвестиций в основной капитал в недобывающих отраслях экономики.

Основным драйвером развития экономики стал устойчивый рост в реальном секторе в текущих условиях. В отчетном периоде текущего года без учета горнодобывающей промышленности рост в реальном секторе составил 7,9%. Продолжается высокий рост в строительстве, информации и связи, обрабатывающей промышленности, водоснабжении, электроснабжении и сельском хозяйстве.Необходимо отметить, что обрабатывающая промышленность показала максимальный рост за последние 10 лет. Восстанавливается сфера услуг. На фоне роста торговли на 5,7%, сектор услуг показал положительный рост, - добавил министр.

Пресс-служба премьер-министра пояснила, что высокие темпы роста отмечены в машиностроении (20,6%), в том числе в автомобилестроении (25,4%), производстве локомотивов и вагонов (49,7%), электрического оборудования (10,2%), компьютеров, электронного и оптического оборудования (52,3%).

Динамичное развитие также показали химическая промышленность (11,2%); легкая промышленность (4,9%), включая производство одежды (23,6%); металлургия (3%), в том числе цветная (3%) и черная (2,7%); производство продуктов питания (3,9%) и напитков (5,1%); фармацевтика (26,2%) и нефтепереработка (2,6%).

Обеспечены устойчивые и высокие темпы роста в строительном секторе, включая производство строительных материалов (26,5%), строительство (12,5%), ввод в эксплуатацию жилья (13,3%).

В сельском хозяйстве темпы роста составили 3%. На фоне повышения привлекательности отрасли, инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания увеличились на более чем 50%.

Рост инвестиций в основной капитал по всей экономике без учета горнодобычи составил 32,3%. Одним из наиболее значимых факторов роста экономики стала положительная динамика в секторе услуг. Так, рост отмечен в таких отраслях, как торговля (5,7%), связь (11,1%), операции с недвижимым имуществом (1,3%), финансовая и страховая деятельность (1,6%).

По итогам января-апреля Мангистауская область и Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по всем 7 основным макропоказателям, Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Карагандинская и Костанайская области — по 6 показателям, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, города Нур-Султан и Алматы — по 5 показателям. Наименьшие показатели достигнуты в Западно-Казахстанской области.

Положительный рост экономики является важнейшим индикатором результативности реализации мер по сдерживанию пандемии, а также поддержке частного сектора и производственного потенциала страны. Важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы, — сказал премьер-министр Аскар Мамин.

Глава Правительства поручил акимам регионов уделить особое внимание стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, обеспечить увеличение финансирования форвардных закупок продовольствия за счет местного бюджета до 10 млрд тенге и доведение финансирования по "оборотной схеме" до 50 млрд тенге.

Премьер-министр подчеркнул необходимость привлечения внутренних и внешних инвестиций, особенно в несырьевые отрасли, поддержки дальнейшего развития малого и среднего бизнеса, обеспечения занятости и повышения реальных доходов населения.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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