Тетя казанского стрелка рассказала, чем он увлекался

Стремился молодой человек к программированию, хотел заниматься ремонтом.

Тетя Ильназа Галявиева, устроившего бойню в казанской школе №175, рассказала о нем, передает zakon.kz.

Со слов близкой родственницы стрелка, никаких предпосылок к тому, что парень так поступит, не было, пишет "МК".

Женщина рассказала, что недавно они с его семьей ездили на кладбище в деревню.

Все нормально. У нас посидели — мы живем в частном доме недалеко от Казани. Поговорили. Ничего они не сказали мне, что у них там что-то творится такое. Чай у нас пили. Потом ехали, почти ничего не говорили, - рассказала тетя стрелка.

Она отметила, что у Ильназа был старший брат Инсаф.

Я часто к ним хожу, они ко мне приходят всей семьёй. Все нормально. Приветливые ребята. Я даже не заметила, что Ильназ какой-то такой, вот, клянусь! Такой добрый мальчик, всегда здоровается, - заверила женщина.

Братья, по ее словам, учились хорошо. На собраниях родителей хвалили, что их дети примерные в школе.

Ильназ увлекался компьютером.

Я приходила, он всегда за компьютером. Старший лыжами занимался и на баяне играл. Но Ильназ с ним не ходил на секции. Ему телефоны, компьютеры покупали. Все время тихонько сидел. Хорошо учился же он, - говорит тетя.

С ее слов, родители Ильназа не знали, что его отчислили из техникума, и почему, она тоже не может предположить. Его родители думали, что у него сейчас практика и он на нее просто пока не ходит.

Стремился молодой человек к программированию, хотел заниматься ремонтом.

Он к нам когда приходил, если телевизор не работает — он всегда исправит, починит. Башка хорошо по технике работает, - отметила родственница.

Она также сообщила, что отец Ильназа думал отправить его в армию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!