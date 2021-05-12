Тетя казанского стрелка рассказала, чем он увлекался

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Стремился молодой человек к программированию, хотел заниматься ремонтом.
Тетя Ильназа Галявиева, устроившего бойню в казанской школе №175, рассказала о нем, передает zakon.kz.
Со слов близкой родственницы стрелка, никаких предпосылок к тому, что парень так поступит, не было, пишет "МК".
Женщина рассказала, что недавно они с его семьей ездили на кладбище в деревню.
Все нормально. У нас посидели — мы живем в частном доме недалеко от Казани. Поговорили. Ничего они не сказали мне, что у них там что-то творится такое. Чай у нас пили. Потом ехали, почти ничего не говорили, - рассказала тетя стрелка.
Она отметила, что у Ильназа был старший брат Инсаф.
Я часто к ним хожу, они ко мне приходят всей семьёй. Все нормально. Приветливые ребята. Я даже не заметила, что Ильназ какой-то такой, вот, клянусь! Такой добрый мальчик, всегда здоровается, - заверила женщина.
Братья, по ее словам, учились хорошо. На собраниях родителей хвалили, что их дети примерные в школе.
Ильназ увлекался компьютером.
Я приходила, он всегда за компьютером. Старший лыжами занимался и на баяне играл. Но Ильназ с ним не ходил на секции. Ему телефоны, компьютеры покупали. Все время тихонько сидел. Хорошо учился же он, - говорит тетя.
С ее слов, родители Ильназа не знали, что его отчислили из техникума, и почему, она тоже не может предположить. Его родители думали, что у него сейчас практика и он на нее просто пока не ходит.
Стремился молодой человек к программированию, хотел заниматься ремонтом.
Он к нам когда приходил, если телевизор не работает — он всегда исправит, починит. Башка хорошо по технике работает, - отметила родственница.
Она также сообщила, что отец Ильназа думал отправить его в армию.
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