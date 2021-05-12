Какие министерства не освоили 20 млрд тенге

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 4,8 трлн тенге.

Неисполнение республиканского бюджета составило 20 млрд тенге. Какие ведомства оказались в этом плане "лидерами", рассказал на заседании правительства Казахстана министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент zakon.kz.

Глава Минфина отметил, что по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 4,8 трлн тенге.

Неисполнение составило 20 млрд тенге, из них 7 млрд тенге - экономия. Не освоено - 13 млрд тенге, - сказал Жамаубаев.

По его словам, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах внутренних дел, обороны, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, образования и науки и по чрезвычайным ситуациям.

Основные причины неосвоения: длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур; оплата проведена за фактический оказанный объем услуг, выполненные работы; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов - фактур; длительное согласование договоров, - перечислил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!