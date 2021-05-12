Осуждены участники резонансного ДТП в Алматы 

17 сентября 2020 года в Ауэзовском районе произошел наезд на пешехода.

В Алматы осуждены участники резонансного ДТП, сообщает zakon.kz.

17 сентября 2020 года в Ауэзовском районе Алматы произошел наезд на пешехода. ДТП попало на уличную камеру наблюдения, запись распространили в соцсетях. На ней белый кроссовер на высокой скорости пересек перекресток, зацепил другую машину, после чего развернулся и вылетел на тротуар, где буквально "накрыл" собой пешехода. Мужчина попытался отскочить, но все произошло в считанные секунды.

Согласно материалам уголовного дела, расследованного дознавателями Управления дознания по признакам состава преступления, предусмотренного ст.345 ч.2 УК РК, водитель Саткынбай С.М., следуя на автомашине марки Daewoo Matiz по улице Алтынсарина в южном направлении и на пересечении с проспектом Абая, нарушив п.5.2.5 ПДД РК, выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и допустил столкновение с авто марки JAC S3 под управлением водителя Ивченко Е.В. которая, в свою очередь, следуя по проспекту Абая в восточном направлении, в нарушении п.5.2.3 ПДД РК, заехала на перекресток на запрещающий желтый сигнал светофора. В результате столкновения автомобиль под управлением Ивченко Е.В., двигаясь по инерции, совершил наезд на пешехода, который стоял на углу перекрестка, - рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

В результате данного происшествия пешеход получил тяжкие телесные повреждения. Расследование по уголовному делу было завершено.

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Приговором Ауэзовского районного суда оба водителя признаны виновными в совершении вышеуказанного преступления и каждый из них приговорен к 1 году ограничения свободы и лишению права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

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