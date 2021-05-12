Двое рабочих в Туркестанской области провалились в колодец

У них оборвался трос, когда они чистили канализацию.

Двое рабочие провалились в колодец в городе Арысь, но все обошлось, сообщает zakon.kz

По данным полиции Туркестанской области, мужчины спускались в четырехметровый колодец, но веревка не выдержала и они оказались в ловушке. Это увидела местная женщина и позвонила в полицию.

На вызов сразу же приехали двое участковых Бакытжан Жаксылык и Асанхан Сыздыков. К моменту их приезда на месте собралась толпа людей, а упавшие рабочие надышались ядовитыми парами. Рабочих вытащили и отправили в больницу. Теперь они идут на поправку.

Во время работы произошел несчастный случай. Спасибо полицейским, которые подоспели в трудную минуту и вовремя оказали помощь. Желаю им успехов на службе! – выразил глубокую признательность полицейским спасенный Махамбет Рустемулы.

Спасательную операцию сняли на полицейскую видеокамеру.

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