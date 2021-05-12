Как формируется курс тенге в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Влияние на курс тенге оказывают как внешние, так и внутренние факторы.
Названы основные факторы, влияющие на курс тенге, сообщает zakon.kz.
Как отмечают аналитики Finprom.kz, в апреле 2021 года нацвалюта испытывала трудности.
Наибольшее значение курса наблюдалось в период 8–13 апреля. С 30 марта по 13 апреля обменный курс национальной валюты ослаб на 8,8 тг, или на 2,1%, - говорится в сообщении.
По данным экспертов, ослабление формировалось на фоне снижения цены на нефть.
Стоит отметить, что в целом влияние на курс тенге оказывают как внешние, так и внутренние факторы. При этом основными фундаментальными факторами выступают мировые цены на нефть, а также курсы валют стран — основных торговых партнеров, в первую очередь России.
На текущий момент ситуация улучшается.
В период с 30 апреля по 10 мая российский рубль укрепился на 1,1% на фоне ослабления рисков эскалации военной напряженности на границе и решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 5%, - добавили исследователи.
Положительная обстановка наблюдается и на рынке нефти.
Так, 10 мая цена за баррель нефти составила 68,32 долларов, увеличившись с начала месяца на 1,6%.
При этом аналитики не исключают снижения цены и, как следствие, падения спроса на черное золото, если ухудшение эпидемиологической обстановки повлечет за собой усиление ограничений.
Наряду с внешними имеются и внутренние факторы, способствующие давлению на курс тенге.
Высокую важность для валют развивающихся стран, в том числе тенге, имеет и прогресс в процессе вакцинации против СOVID-19, - заключили аналитики.
Начало вакцинации против коронавируса в мире в декабре 2020 года задало положительный тон на финансовых и товарных рынках.
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