Как Казахстан и Россия будут регулировать запуск ракет-носителей "Союз-2"

С апреля по июнь пуски производиться не будут.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили проект закона РК "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома Байконур ракет-носителей типа "Союз-2" для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты", передает корреспондент zakon.kz.

По словам министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, соглашение регулирует порядок использования российской стороной района падения отделяющихся частей ракетоносителей типов "Союз-2" на территории Костанайской области при проведении запуска с космодрома Байконур космических аппаратов. Это все предусмотрено в рамках реализации крупного международного проекта One Web, нацеленного на обеспечение всего мира широкополосным доступом в интернет.

Район падения будет использоваться лишь несколько раз в году. В этот период, составляющий 3-6 суток, доступ в район падения будет закрыт с целью обеспечения безопасности людей и домашних животных. В остальное время ограничение на пребывание в районе падения и его использование для выпаса скота не будет. Проживание людей за пределами района падения является безопасным, - пояснил глава ведомства.

Кроме того, как он добавил, при каждом запуске ракетоносителя, будут проводиться работы по гигиенической оценке среды обитания близлежащих населенных пунктов, будут отбираться пробы объектов окружающей среды, проводиться скрининг состояния здоровья населения.

Предусматривается также ежегодный мониторинг животного и растительного мира при эксплуатации района падения. Будут выполняться требования природоохранных организаций об ограничении использования района в период окота сайгаков и гнездования птиц, то есть, с апреля по июнь пуски производиться не будут, - заверил он.

Министр указал, что ратификация соглашения позволит расширить казахстанско-российское сотрудничество по комплексу Байконур, увеличит загрузку космодрома Байконур коммерческими пусками. На его взгляд, это положительно отразится на жизнедеятельности всего комплекса Байконур.

"Союз-2" работает на экологически безопасном топливе керосин-кислород. По условиям соглашения принимать участие в мониторинге экологической ситуации в районе приема отделяемых частей ракетоносителей будут казахстанские специалисты и организации. Российской стороной внутригосударственные процедуры по вступлению в силу данного соглашения выполнены, - резюмировал глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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