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Сильные дожди, заморозки. Прогноз погоды на три дня в Казахстане 

Фото: pixabay.com 12 мая 2021, 11:23

В отдельных областях ожидаются ветер,грозы и град.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13-15 мая, сообщает zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов 13 мая местами пройдут дожди, на востоке сильные.

С 14 мая на большей части страны под влиянием Северо-Западного антициклона ожидается погода без осадков, за исключением востока и юго-востока Казахстана, где сохранятся дожди, местами сильные.

15 мая на севере, центре и востоке страны в ночные часы на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса.

В отдельных областях по республике ожидаются усиление ветра, грозы, возможно выпадение града, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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