Продлена аренда комплекса "Байконур" России

Решение об аренде было принято в 1994 году.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина "добро" депутатов получил законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года", передает корреспондент zakon.kz.

Представляя документ, министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, что Российская Федерация арендует комплекс "Байконур" более 20 лет. Решение об аренде было принято в 1994 году, когда в тяжелой экономической ситуации Казахстан не имел возможности содержать и эксплуатировать космодром.

Согласно заключенному договору аренды Россия взяла на себя обязательства по содержанию города Байконур и космодрома с правом использования его для выполнения своих космических программ. В соответствии с договором аренды комплекс "Байконур" передан в аренду РФ на 20 лет с возможностью продления срока аренды на последующие 10 лет. Кроме договора аренды подписано еще около 70 международных договоров, регулирующих различные вопросы функционирования комплекса "Байконур", - уточнил глава ведомства.

За счет этого космодром был сохранен и в настоящее время успешно функционирует. Мусин сообщил, что в республиканский бюджет ежегодно поступает арендная плата за использование комплекса в сумме 115 млн долларов США. За 27 лет аренды комплекса в республиканский бюджет поступило более 3 млрд долларов США.

В то же время, как поясняется в заключении профильного комитета Мажилиса, Протоколом предусматривается внесение изменения в статью 4 Договора в части продления срока аренды комплекса "Байконур" Российской Федерацией до 2050 года.

Принятие Протокола послужит развитию сотрудничества между двумя странами в сфере космической деятельности с учетом интересов Республики Казахстан и Российской Федерации в сохранении и эффективном использовании научно-технического, производственного и социально-культурного потенциала и инфраструктуры комплекса "Байконур, - уточняется комитетом.

Протокол совершен в Петропавловске 9 ноября 2018 года.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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