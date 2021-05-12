Бойня в Казани: Депутаты Казахстана просят усилить охрану объектов образования

По их мнению, охрана школ в Казахстане слабая.

В Казахстане предложили ужесточить контроль за выдачей разрешения на огнестрельное оружие, а также усилить охрану объектов образования. С такими предложениями к премьер-министру Аскару Мамину обратились депутаты фракции "Ак жол", передает корреспондент zakon.kz.

Зачитывая депутатский запрос, член фракции Андрей Линник напомнил о трагическом событии, произошедшем в Казани, где 19-летний стрелок устроил чудовищную массовую бойню, повлекшую не одну смерть.

Казалось, такие трагедии происходят далеко за океаном, но то, что подобное произошло в соседней Российской Федерации, где регламенты по обороту оружия и защищенности объектов образования достаточно жесткие, не может не настораживать и не заставить еще раз обратить внимание на наши требования в законодательстве по антитеррористической безопасности наших школ и дошкольных учреждений, - отметил мажилисмен.

По его словам, в Казахстане защита объектов, уязвимых в террористическом отношении, слабая. К примеру, в учреждениях образования вместимостью до 3 тыс. учащихся ведется только телевизионная система видеонаблюдения. Для объектов образования вместимостью более 3 тыс. человек помимо видеонаблюдения добавляется обязательное наличие средств охранной сигнализации, систем контроля, управления доступом и оповещения.

Функции охраны в школах выполняют вахтеры, зачастую пенсионного возраста, вежливого и доверительного разговора с которыми порой достаточно для беспрепятственного проникновения в здание. Почему сегодня многие здания госорганов как неприступная крепость, с военизированной охраной и пятиметровыми заборами, способными выдержать натиск любого количества агрессивно настроенных людей, а школы, дошкольные учреждения и их территории, фактически, как проходной двор? - поинтересовался Линник.

Депутат также возмущен тем, что в Казахстане право на приобретение гражданского оружия предоставляется уже с 18-летнего возраста.

Почему по нашему законодательству спиртное можно продавать с 21 года, а оружие с 18 лет? При этом, для получения лицензии на оружие достаточно предоставления стандартной справки с нарко- и псих диспансеров об отсутствии лица на учете, - добавил он.

Помимо этого субъектам охранной деятельности запрещается приобретение и использование служебного нарезного длинноствольного и короткоствольного оружия, за исключением охранных организаций, учрежденных национальными компаниями, осуществляющими свою деятельность в сфере магистральных железнодорожных сетей, магистральных трубопроводов, нефтеперерабатывающего производства и атомной энергии.

В связи с вышеперечисленным депутаты фракции "Ак жол" требуют пересмотреть требования к системе антитеррористической защиты объектов образования путем оснащения их системами передачи тревожных сообщений, видеонаблюдения и сигнализации, постами охраны со специально обученными сотрудниками ЧОП, контрольно-пропускными пунктами, металлоискателями.

Также мажилисмены просят разрешить сотрудникам охранных служб, охраняющих общественные места, иметь при себе оружие и возложить на них обязанность осуществлять охрану не только имущественного комплекса, но и безопасность людей.

По словам депутата, необходимо ужесточить контроль за выдачей разрешение на ношение, хранение огнестрельного оружия в части повышения возраста выдачи лицензии с 18 до 24 лет.

Андрей Линник от имени депутатов всех фракций Мажилиса выразил соболезнования родным и близким пострадавших.

Напомним, 11 мая в Казани в результате нападения на школу погибли 11 человек, еще 18 были ранены. Сообщалось, что один ученик пронес оружие и ранил одноклассников. Позднее стрелка удалось задержать.

Читайте также

Тетя казанского стрелка рассказала, чем он увлекался

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!