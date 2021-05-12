Кто ответственен за гибель детей - депутат возмущен работой парков аттракционов

В Казахстане нет четкого учета и контроля за порядком проведения предсезонных и плановых проверок аттракционов.

Депутат Мажилиса Артур Платонов требует усилить контроль за работой парков аттракционов в Казахстане. Решить этот вопрос он просит заместителя премьер-министра Романа Скляра, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, не успели начать свою деятельность парки аттракционов, как в майские праздничные дни в Уральске из-за аварии на аттракционе пострадали восемь человек. Дети были госпитализированы с подозрениями на множественные переломы и сотрясение мозга.

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Он напомнил о случае в Алматы, когда при прыжке на аттракционе в парке "Кок Тобе" подросток упал с высоты пяти метров, получив переломы рук и ног. Случай в Караганде, где перевернулся надувной аттракцион, в результате чего спасти 12-летнего мальчика так и не удалось. В столице, где от порыва ветра также перевернулся батут, в итоге пострадало пять детей.

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Такие трагедии и происшествия, по словам мажилисмена, происходят в местах отдыха по всей стране.

При проведении расследований трагических случаев выясняются грубые нарушения правил установки и эксплуатации объектов, но местные власти и руководство парков заявляют, что они разрешения на установку аттракционов не давали. Кто тогда обязан нести ответственность за гибель и увечья детей? Владельцы же аттракционов, чаще всего, не признают своей вины, перекладывая ее на самих пострадавших и их родителей. Нередко, пользуясь шоковым состоянием родных, бессовестно подсовывают подписать документы об отсутствии претензий к паркам развлечений и арендаторам, - пояснил Платонов.

Депутат добавил, что в стране нет четкого учета и контроля за порядком проведения предсезонных и плановых проверок аттракционов.

С 2018 года действуют стандарты технического регламента ЕАЭС "О безопасности аттракционов". Однако выдаваемые технические освидетельствования не регистрируются, а надзирающий за безопасной эксплуатацией аттракционов назначается приказом владельца аттракционов или эксплуатирующей организации. Это как они станут проверять сами себя?. При этом аттракционы должны быть поставлены на учет. Сколько объектов по стране не состоит на учете? - возмутился мажилисмен.

Депутат просит Романа Скляра обратить внимание на эту ситуацию. В частности, обеспечить системный контроль на всех уровнях, с назначением персональной ответственности за безопасность детей в парках развлечений, за качество оборудования и его своевременного технического обслуживания во избежание дальнейшего повторения трагедий.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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