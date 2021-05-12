Минобразования Казахстана отреагировало на трагедию в Казани

Трагедия не оставила никого равнодушным - министр.

Асхат Аймагамбетов прокомментировал трагедию в Казани, сообщает zakon.kz.

Министр образования и науки отметил, что необходимо извлечь уроки.

Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших во время террористического акта в Казанской школе. Чудовищная трагедия не оставила никого равнодушным, каждый из нас лично воспринял всю боль пережитого. Мы должны извлечь уроки из этих трагических событий. Вчера провел совещание по этим вопросам. Поручил провести анализ текущего состояния и принять в скором времени дополнительные комплексные меры на всех уровнях по обеспечению безопасности детей. И это не только вопросы камер наблюдения, пропускного режима, охранных сигнализаций, тревожных кнопок, но и поведение сотрудников и учащихся в чрезвычайных ситуациях и многое другое, - написал глава ведомства на странице в Facebook.

По его словам, от четких и отработанных действий зависит очень многое.

В проекте Правил аттестации организаций образования предусмотрены эти и другие новые меры по обеспечению безопасности детей. Кстати, такая практика успешно используется при международной аккредитации школ. Важно также обратить внимание на работу психологических служб и создание благоприятных условий. Это большая и совместная работа. Дети самое дорогое, что у нас есть, и они должны быть в безопасности, - заключил министр.

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