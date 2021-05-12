В США медсестру приговорили к семи пожизненным срокам

Ее обвиняют в умышленном убийстве пациентов.

Федеральный суд американского штата Западная Вирджиния назначил бывшей медсестре Рете Мэйс наказание в виде тюремного заключения на семь пожизненных сроков и выплаты штрафа в размере 250 тысяч долларов, признав ее виновной в серии убийств пожилых пациентов, передает zakon.kz.

Ее жертвами оказались ветераны Второй Мировой и Корейских войн в возрасте от 81 года до 96 лет. Работая медсестрой в ночную смену в 2017-2018 в медицинском центре города Кларксбург, Рета Мэйс вводила смертельные дозы инсулина пожилым людям.

Так она умертвила семь человек и была поймана при попытке убийства восьмого человека.

Расследование данной серии убийств началось в 2018 году. Мотивы 46-летней Реты Мэйс до конца остаются неясными.

Однако в ходе следствия выяснилось, что обвиняемая страдает расстройствами психики и в период своей работы в больнице Кларксбурга искала в Интернете информацию о серийных убийцах-женщинах и посмотрела сериал "Медсестры, которые убивают", сообщает apnews.com.

Вы несколько раз просили не называть вас монстром. Со всем уважением, я с этим не согласен. Вы худшая из всех. Вы скрытый ото всех монстр, - заявил судья.

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