Нарушенные права потребителя помогают восстановить в Департаменте технического регулирования и метрологии.

Руководитель Департамента по защите прав потребителей Алматы Арман Аксубаев рассказал, какие права есть у покупателя, передает zakon.kz.

На брифинге в Региональной службе коммуникаций он сказал, что в Алматы покупатели сталкиваются с низким качеством товаров и порой обманом со стороны продавцов. По его словам, согласно закону "О защите прав потребителей" в случае покупки товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, потребитель вправе по своему выбору потребовать:

соразмерного уменьшения покупной цены;

безвозмездного устранения недостатков товара;

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);

замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Предъявлять требования, связанные с недостатками товара, нужно в течение гарантийного срока. Если же на товар не установлен гарантийный срок, требования могут быть предъявлены при условии, что недостатки в товаре были обнаружены в пределах двух лет со дня покупки.

Также Аксубаев рассказал об экспертизе товаров.

Если в результате проверки (экспертизы) товара установлено, что недостатки отсутствуют или возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения, потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, а также расходы на транспортировку товара, - сообщил спикер.

При этом потребитель имеет право принять участие в проверке качества и проведении экспертизы товара лично или через своего представителя, а также провести проверку товара за свой счет.

В случае покупки некачественного товара нужно сфотографировать его и свое пребывание в торговом заведении.

В магазинах не запрещено фотографировать. Это в дальнейшем может сослужить хорошую службу, если чек утерян или его не выдали, - добавил руководитель Департамента.

В конце он напомнил, что в Алматы нарушенные права потребителя помогают восстановить в Департаменте технического регулирования и метрологии.

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