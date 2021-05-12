Еще год в селах Казахстана не будет интернета

В Казахстане сейчас реализуют госпрограмму "Цифровой Казахстан".

Сроки обеспечения сельских населенных пунктов доступом к широкополосному интернету в Казахстане сдвинулись на год - до 2022 года. Об этом стало известно на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент zakon.kz.

При рассмотрении ратификации соглашения о порядке пусков с космодрома "Байконур" ракет-носителей типа "Союз-2" депутат Сырым Адамбаев поднял вопрос обеспечения широкополосным доступом к интернету регионов страны. По этому поводу министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, что сегодня в Казахстане насчитывается 1200 населенных пунктов, где совсем нет интернета.

А в 510 пунктах качество интернета очень низкое. В первом случае этим 500 населенным пунктам мы предусматриваем обеспечить их качественным интернетом до конца 2022 года. А полностью обеспечить 1200 населенных пунктов мы также планируем интернетом до конца 2022 года. Но есть населенные пункты, где проживает население меньше 50 человек, конечно, сейчас обсуждается вопрос обеспечения таких населенных пунктов, - сказал он.

Со своей стороны, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин заметил, что каждый новый министр приходит в парламент и эти сроки отодвигаются на пару лет.

Они думают, что сегодня я министр, а завтра меня не будет, ответственности не будет. В 2020 году - было первое обещание. На дворе 2021 год. Теперь вы говорите, что срок отодвигаете до 2022 года. Так, когда завершится эта работа? Когда закончатся ваши обещания? - обратился он с вопросами к главе ведомства.

Не дождавшись ответа, руководитель Палаты попросил Мусина довести начатое дело до конца. В свою очередь Нигматулин пообещал помощь от депутатов.

К вам есть просьба. Вы очень молодой министр. Только что вступили в должность, парламент поддержал вас. Пожалуйста, придите к какому-нибудь результату. Завтра стыдно же перед населением будет. Пять раз давали обещания. Пять раз отодвигали этот срок. Сегодня вы говорите, что этот срок в 2022 году. С 2012 года обещания, что будет 100%-ное обеспечение интернетом. Уже 10 лет прошло. Это не такой же проект, где надо отправлять в космос или на Марс. В других странах везде есть широкополосный интернет. У нас 1200 населенных пунктов, где нет совсем интернета. Поэтому договорились? Договорились. Ваше обещание - 2022 год, а это будет уже завтра, какая нужна будет поддержка, может быть, нужно внести изменения в законодательные акты, мы готовы помочь, - заключил Нигматулин.

В Казахстане сейчас реализуют госпрограмму "Цифровой Казахстан". В рамках поэтапно планировалось предоставить доступ к высокоскоростному интернету жителям 1 250 сельских населенных пунктов. На первом этапе в 2019 и 2020 году началось строительство волоконно-оптических линий. А на втором, с 2019 и по 2021 годы, было запланировано развитие сети мобильной связи LTE (4G).

Оксана Скибан, Нур-Султан

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