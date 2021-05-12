Верховный муфтий поздравил казахстанцев с Ораза айт

Праздник разговения - это семейный праздник.

Верховный муфтий поздравил казахстанцев с праздником мусульман – Ораза айт, сообщает zakon.kz.

Желаю вам и вашим семьям счастья и благополучия, крепкого здоровья и успехов в работе. Ораза айт - праздник, приносящий радость и доброту, побуждающий человечество к добру, дружбе и братству, довольству и милосердию. В дни праздника все мусульмане мира распространяют приветствие, навещают друг друга, празднуют вместе с родными. Также помогают нуждающимся и радуют их. Праздник разговения - это семейный праздник. В этот день мы доставляем радость нашим родителям, детям, братьям и сестрам, помогаем пожилым людям, сиротам и инвалидам, - отметил Наурызбай кажы Таганулы.

В течении священного месяца Рамадан Духовное управление мусульман Казахстана инициировало раздачу продуктовых корзин на ауызашар и реализовывало благотворительные проекты по всей стране.

Хочу выразить особую благодарность волонтерам, спонсорам и щедрым людям, принявшим участие в этом благом деле. Желаю счастья каждой семье, - заключил он.

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