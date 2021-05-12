В США туриста подстрелили вместо индейки

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Охотник принял человека за птицу .
В округе Сент-Чарльз штата Миссури мужчина был ранен выстрелом из огнестрельного оружия, передает zakon.kz.
Как выяснили прибывшие на место происшествия полицейские, стрелявшим оказался 58-летний местный охотник Марк Полсон.
Он сказал, что случайно выстрелил в туриста из ружья, приняв того за индейку. Пострадавшим оказался 47-летний Джеймс Кей. Его с тяжелым ранением в область груди на вертолете доставили в ближайшую больницу, докладывает stltoday.com
Следует отметить, что происшествие произошло на одной из популярных пешеходных троп в предпоследний день охотничьего весеннего сезона.
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