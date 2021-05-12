В правилах обменных операций с иностранной валютой и золотом произошли изменения

В частности, в новой редакции изложен пункт, касающийся учредителей обменных пунктов.

Постановлением правления Национального банка РК от 26 апреля 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, передает zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен пункт, касающийся учредителей обменных пунктов.

Так, говорится, что учредителями (участниками) таких организаций могут быть физические и юридические лица-резиденты и нерезиденты РК, за исключением лиц:

являющихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, с даты которого не истекли три года;

в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского или страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации;

находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

являвшихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) организации, в отношении которой Нацбанком начатая проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.

Также в правилах появился новый пункт о том, что руководителем такой организации или ее филиала не может быть лицо:

не имеющее высшего образования;

находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского или страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.

Частично внесены дополнения в требования к помещению, оборудованию, персоналу обменного пункта (за исключением автоматизированного обменного пункта):

организация охраны и устройство помещения обменного пункта осуществляются в соответствии с требованиями, установленными в Правилах организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Нацбанка на обменные операции с наличной иностранной валютой; операционная касса обменного пункта оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации в течение 30 календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования, при этом в зоне видимости видеонаблюдения находятся рабочая зона кассира и клиент, а соответствующие устройства устанавливаются в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения; рабочее место кассира оборудуется аппаратно-программным комплексом либо контрольно-кассовым аппаратом и программным обеспечением для ведения учета обменных операций, а также техническими средствами для определения подлинности денежных знаков, обеспечивающими проверку банкноты в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное) и проверку банкноты на наличие магнитных меток; кассир, прошедший подготовку по работе с наличной иностранной валютой либо имеющий опыт работы с наличной иностранной валютой не менее шести месяцев.

Для получения лицензии и приложения к лицензии уполномоченная организация направляет через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

электронное заявление на получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии по форме, электронные копии документов, подтверждающих соответствие заявителя квалификационным требованиям;

электронную копию устава;

электронную копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

электронную копию справки банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента РК о наличии банковского счета в иностранной валюте.

В новой версии правил также говорится, что не устанавливаются ограничения в приеме находящихся в обращении денежных знаков по номиналу и годам эмиссии при проведении обменных операций, а также не осуществляется отказ физическим лицам в проведении обменной операции при наличии в обменном пункте наличной иностранной и наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения обменной операции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 закона о ПОДФТ (борьба с отмыванием доходов и финансированием терроризма), или непредставления документа, удостоверяющего личность клиент.

Так, при совершении обменных операций с иностранной валютой фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента.

В частности, фиксируются: ФИО, ИИН, данные документа, удостоверяющего личность клиента - вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия, юридический адрес клиента. Непредставление документа, удостоверяющего личность клиента является основанием для отказа в совершении обменной операции, - указывается в правилах.

При отказе физическому лицу в проведении обменной операции по причине отсутствия в обменном пункте наличной национальной или наличной иностранной валюты, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки и продажи, по требованию физического лица кассиром обменного пункта выдается справка в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки.

Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в порядке, установленном внутренними правилами юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала).

Также добавлен пункт о том, что с 1 июля 2021 года можно обжаловать отказ Нацбанка в оказании госуслуги по выдаче и переоформлению лицензии на совершение обменных операций можно в электронном виде.

Также говорится, что юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, обеспечивает хранение в аппаратно-программном комплексе информации по совершенным обменным операциям, отраженным в журнале реестров, в течение 5 лет со дня их совершения.

Вместе с тем также не устанавливаются ограничения в приеме аффинированного золота в слитках по разновидностям, а также не осуществляется отказ физическим лицам в проведении операций по покупке и продаже таких слитков при наличии в обменном пункте наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения такой операции, и (или) аффинированного золота в слитках в объеме, необходимом для проведения такой операции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 закона о ПОДФТ, или непредставления документа, удостоверяющего личность клиента.

При этом обменный пункт подтверждает проведение операции по покупке или продаже аффинированного золота в слитках выдачей контрольного чека.

Каждая проводимая в обменном пункте уполномоченной организации операция по покупке или продаже аффинированного золота в слитках учитывается в электронном журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках.

По операциям с аффинированным золотом в слитках на сумму, превышающую 500 000 тенге, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках фиксируются:

фамилия, имя и отчество клиента; индивидуальный идентификационный номер клиента; данные документа, удостоверяющего личность клиента - вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия; юридический адрес клиента.

По операциям с аффинированным золотом в слитках на сумму, не превышающую 500 000 тенге, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках фиксируются фамилия, имя и отчество и индивидуальный идентификационный номер клиента.

Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента.

Как отмечается, операции по покупке или продаже аффинированного золота в слитках проводятся в целостной специальной упаковке.

Не осуществляется продажа аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой или без специальной упаковки, а также аффинированного инвестиционного золота в сертифицированных мерных слитках, выпущенного Национальным банком до 2017 года.

При этом оплата стоимости аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой или без нее, а также аффинированного золота в слитках старого образца, направленных Нацбанку для выкупа, осуществляется физическому лицу уполномоченной организацией в наличной национальной валюте за вычетом комиссионного вознаграждения в течение 5 рабочих дней со дня получения от НБ подтверждения о готовности их выкупить в связи с положительными результатами проведенной экспертизы.

Полностью текст постановления можно посмотреть здесь.

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования (11 мая), за исключением ряда норм.

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