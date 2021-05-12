Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Девушка Илона Маска попала в больницу 

Фото: peopletalk.ru 12 мая 2021, 14:49

У нее случилась паническая атака.

Девушка Илона Маска Клэр Буше (Граймс) попала в больницу, сообщает zakon.kz.

У нее случилась паническая атака после участия в популярном американском телешоу Saturday Night Live. Маск и Граймс выступили в роли персонажей серии компьютерных игр Mario.

О том, что она попала в больницу с панической атакой, Клэр Буше написала на своей странице в Instagram.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Мама погибшей казахстанки прибыла в Грузию
Ожидается одна из самых мощных и продолжительных магнитных бурь года