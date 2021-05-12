Девушка Илона Маска попала в больницу 

У нее случилась паническая атака.

Девушка Илона Маска Клэр Буше (Граймс) попала в больницу, сообщает zakon.kz.

У нее случилась паническая атака после участия в популярном американском телешоу Saturday Night Live. Маск и Граймс выступили в роли персонажей серии компьютерных игр Mario.

О том, что она попала в больницу с панической атакой, Клэр Буше написала на своей странице в Instagram.

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